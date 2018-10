De Haagse wethouder Boudewijn Revis heeft woensdag de naam onthuld van het nieuwbouwproject aan de Calandkade in Den Haag: Caland Dock.

Eerder werden er al 611 woningen, winkels, bedrijfsruimten en een parkeergarage gebouwd. Daar komen nu nog eens vijf gebouwen met 550 woningen, binnentuinen, drie parkeergarages en ca. 1.100 vierkante meter winkels en kantoren bij.

Laakhaven-West wordt steeds meer een moderne stadswijk waar mensen werken en wonen. Ook zijn door de gemeente voorbereidende werkzaamheden aan de kade gestart om onder andere de oude Petroleumhaven te transformeren in een nieuwe haven voor pleziervaart omgeven door woningen en bedrijfsruimten.

In 2014 is gestart met de bouw van de eerste projecten in Laakhaven-West. Sindsdien zijn er al meer dan 900 woningen opgeleverd in combinatie met bedrijfsruimten, parkeervoorzieningen en groenstroken. De bouw van Caland Dock is in mei van dit jaar gestart, de eerste woningen worden begin 2020 opgeleverd.