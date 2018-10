Komend weekend werkzaamheden aan spoor rond Den Haag

In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 oktober beginnen om 01.00 uur werkzaamheden tussen station Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal. Onder andere bij HS worden de rijdraden vervangen en op station Rijswijk wordt de verlichting aangepast. Die werkzaamheden duren tot en met zondag 7 oktober en daardoor rijden er dit weekend dus geen treinen vanaf Centraal Station naar Rotterdam.



Zaterdag 6 en zondag 7 oktober rijden er tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal bussen en tussen Delft en Delft Zuid. Ook dan wordt aangeraden om via Gouda naar Rotterdam te reizen of met metrolijn E. Ook de nachttreinen rijden een andere route.



Zo rijden de nachtnettreinen tussen Leiden Centraal en Rotterdam Centraal via Den Haag Centraal en Gouda; Er rijden bussen tussen Den Haag Centraal, Den Haag HS en Delft als ook tussen Rotterdam Centraal en Delft.

In de nacht van zondag 7 op maandag 8 oktober rijden er bussen tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal via Den Haag HS en Delft.



Vanaf vrijdag 5 tot en met zondag 7 oktober rijden er ook nog eens geen treinen tussen Den Haag Laan van NOI en Den Haag Hollands Spoor. Reis dan via Den Haag Centraal. Verder is de dienstregeling aangepast tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal.