30 procent van Haagse kinderen heeft overgewicht

Volgens de GGD Haaglanden kan "een langdurige en intensieve aanpak gericht op gezond gewicht binnen basisscholen op lokaal niveau bijdragen aan een gezonde jeugd". Een van de daarbij te gebruiken promotiemiddelen - genoemd als aanrader voor scholen - is een programma zoals DiaB-TV.

Ook de Haagse politiek heeft zich inmiddels met het probleem bemoeid. De zorgwethouder is door raadslid Janice Roopram van Groep de Mos gevraagd of er van de kant van de gemeente bereidheid is in gesprek te gaan met de scholen (koepels) en financieel extra in te zetten op preventie.