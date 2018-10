Promotiestichting Kijkduin stopt na verlies financiële steun

Sinds de verbouwing van de sleetse badplaats eind vorig jaar is begonnen, heeft menig ondernemer vanwege de tegenvallende omzet zijn biezen gepakt. Nu is het de Stichting Beach Resort Kijkduin (SBRK), belast met de citymarketing van de badplaats, die de stekker eruit trekt.



Kijkduin is een van drie stadsgebieden (naast Scheveningen en de binnenstad) die hun eigen citymarketing verzorgen. Daartoe ontstond tien jaar geleden de SBRK, waarin eigenaar en ontwikkelaar FRED, de strandpaviljoenhouders en de ondernemers waren vertegenwoordigd.



Voor haar promotiewerk had de SBRK dit jaar een begroting van bijna drie ton, geld dat ze ontving uit bijdragen van genoemde partijen. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met het geld dat de SBRK nog in de kas heeft.