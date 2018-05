Waterschapsheffing is fors gestegen in Delfland

Dat heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen becijferd in aanloop naar de verkiezingen voor de waterschapsbesturen in maart. Ze keken hiervoor naar de ontwikkeling van de heffingen in de bestuursperiode 2009-2015.

In het waterschap Delfland betalen bewoners in 2015 88 euro meer aan waterzuiveringsheffing dan in 2009. Daarmee is de waterzuiveringsheffing daar de afgelopen zes jaar het sterkst gestegen .

Een huishouden dat bestaat uit meerdere personen betaalt in Delfland het meest aan deze heffing: 283 euro. In waterschap Aa en Maas, in het noordoosten van Noord-Brabant, betalen ze het minst: 138 euro per jaar.

Heffing

Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2015 gemiddeld 168 euro aan waterzuiveringsheffing, dat is 19 euro meer dan zes jaar geleden.

Ook de ingezetenenheffing, die elk huishouden verplicht betaalt, is gestegen van gemiddeld 50 naar 78 euro. In de Dommel betalen inwoners 37 euro, in Delfland ligt het tarief het hoogst met 116 euro.