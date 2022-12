Actiegroep legt dode biggen neer bij ZLTO aan de Onderwijsboulevard

Bij de ZLTO aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch zijn vrijdagochtend meerdere dode biggen gevonden. Het gaat om een actie van vegan activisten.

Agenten vonden donderdagnacht eenzelfde lugubere ontdekking voor de deur van de Braziliaanse ambassade aan de Mauritskade in Den Haag. Zowel in Den Haag als in Den Bosch lag er een A4'tje bij de biggen met de tekst 'Voor uw maaltijd gestorven', 'Kerst zonder dierenleed begint op uw bord', met daarbij een verwijzing naar de socialemediakanalen van de Vegan Strike Group, een internationale club die zich richt op dieren die lijden in de entertainmentindustrie.

Volgens de politie is nog niet bekend of er onderzoek gedaan wordt naar het incident. Eerst moet worden vastgesteld of er sprake is van een strafbaar feit. De hoofdingang van ZLTO werd tijdelijk afgesloten om de biggen op te ruimen. Daarna kon men het pand weer in.

Dode biggen op 75 locaties

In 2021 werden rond dezelfde tijd dode biggetjes en konijnen neergelegd op 75 locaties in Nederland. Dat gebeurde in in Boxtel, bij de grootste slachterij van Nederland. Maar ook de redacties van Het Parool en de Volkskrant, het mediapark in Hilversum en het Provinciehuis in Den Bosch werden getroffen.