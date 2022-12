‘Huurwaakhond’ moet malafide huisbazen aanspreken

Huurders die te veel betalen en woningen die amper geïsoleerd zijn. Tijdens een rondgang stuitte PvdA-raadslid Koen Vossen op meerdere misstanden bij (studenten)huizen in Den Bosch waarbij de bewoners in hun lot leken te berusten. "Niet iedereen durft het op te nemen tegen hun huisbaas."

Vossen pleit voor de oprichting van een speciaal loket waar huurders voor hulp terecht kunnen. Een speciaal team moet misstanden tegengaan en malafide verhuurders aanspreken. In Tilburg is al anderhalf jaar zo'n huurwaakhond actief, als proef. In het eerste jaar stuitte Huurteam Tilburg op honderden misstanden. Bijvoorbeeld van huisbazen die gebreken niet repareren of makelaars die illegaal bemiddelingskosten vragen. Ook bleek de huur in veel gevallen hoger dan toegestaan.