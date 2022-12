Politie vindt vuurwerk in Den Bosch: 155 kilo in garagebox en 18 kilo in slaapkamer

Het vuurwerk is in beslag genomen en de politie onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor strafrechtelijke vervolging.

Begin deze maand werden ook al kleinere hoeveelheden in beslag genomen. Bij een controle van de gemeente op het industrieterrein in Rosmalen werd in een auto een paar kilo illegaal vuurwerk gevonden. In de auto bevonden zich twee jongeren bij wie de politie thuis op onderzoek uitging. Daar werd ongeveer 18 kilo 'zwaar illegaal vuurwerk' in de slaapkamer gevonden.