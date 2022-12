Vrouw (51) ontdekt kogelgaten in raam van haar woning, politie doet onderzoek

Een woning aan de Lagelandstraat in Den Bosch is meerdere keren beschoten, ontdekte de 51-jarige bewoonster van het huis zondagmiddag. Zij zag de kogelgaten in haar raam zitten en belde de politie. Vermoedelijk is er in de nacht van zaterdag op zondag op het huis geschoten, meldt de politie.

Op het moment dat op het huis werd geschoten was er niemand thuis, waardoor er geen slachtoffers vielen. Agenten hebben nog niemand aangehouden. De politie onderzocht zondagmiddag de toedracht van de beschieting en gaat daar op maandag mee door. Uit het onderzoek moet ook duidelijk worden waarom juist dit huis beschoten werd. De politie is op zoek naar beelden van het incident, bijvoorbeeld van een deurbelcamera. Ook komt de politie graag in contact met getuigen of andere mensen die meer weten. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

