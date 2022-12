Neergeschoten man gevonden in woning in Den Bosch

In een woning aan de Topaas in Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag een man met een kogelwond gevonden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie vond de man rond 0.30 uur en zette direct een onderzoek op. Het is nog onduidelijk hoe de man precies aan de schotwond komt, maar de politie gaat er wel vanuit dat het een schietpartij betreft. Het slachtoffer kon zelf de hulpdiensten bellen en was aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden. In het huis en in de omgeving van de woning deed de forensische opsporingsdienst uitgebreid sporenonderzoek. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen