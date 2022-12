Brand in serverruimte Van der Valk Hotel in Nuland, tientallen hotelgasten tijdelijk geëvacueerd

Tientallen gasten van het Van der Valk Hotel in Nuland zijn vrijdagavond uit hun kamers gehaald door een brand in de serverruimte. Zij stonden na een ontruiming door hotelpersoneel bijna anderhalf uur buiten. Van der Valk heeft voor hen een alternatieve slaapplek geregeld. Rond middernacht was het vuur onder controle.

De brand in de serverruimte werd rond 22.35 uur gemeld bij de hulpdiensten. Naast de brandweer kwamen ook de politie en ambulance naar de Rijksweg. Uiteindelijk bleek dat niemand bij de brand gewond is geraakt. Het sein brand meester werd rond 23.25 uur gegeven. Daarna werd het gebouw geventileerd. Na 0.00 uur konden de eerste hotelgasten weer terug naar hun kamer. Rook Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio kwam het vuur niet verder dan de serverruimte, maar verspreidde de rook zich wel door het hotel omdat de ventilatie niet kon worden uitgeschakeld. De stichting Salvage werd opgeroepen om het hotel bij te staan bij het inventariseren en repareren van de rookschade. Ook gasten in casino en restaurant naar buiten Ook mensen die in het casino en het restaurant van het hotel zaten moesten door de brand het gebouw uit. Kort nadat de brand onder controle was en de kamers waren geventileerd, mochten alle hotelgasten weer terug naar hun kamers. Het is niet duidelijk hoeveel gasten precies tijdelijk werden geëvacueerd. Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Noord ging het om zo'n 20 tot 30 hotelgasten. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

