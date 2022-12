Gebied afgezet aan de Copernicuslaan vanwege groot gaslek

Bij graafwerkzaamheden aan de Copernicuslaan in Ben Bosch is donderdagmiddag een gaslek ontstaan. Het gebied rondom het lek is afgezet omdat veel gas is vrijgekomen.

Rond 14.10 uur werd bij het graven de hoofdleiding geraakt. De brandweer en meerdere medewerkers van gasbeheerder Enexis rukten uit en de politie zette het gebied rondom het lek af. Auto's kunnen niet van de rotonde bij de Onderwijsboulevard naar de Oude Vlijmenseweg rijden. Rond 15.20 uur werd het lek gedicht door Enexis. In ruim een uur tijd is er veel gas weggelekt.

