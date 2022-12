Partij BVNL start petitie voor vangrail op plek waar Sanne en Hebe omkwamen

De motie werd vorige week verworpen met 69 stemmen voor en 75 stemmen tegen. "Onbegrijpelijk dat een meerderheid van de Kamer niet alles op alles wil zetten om zoveel mogelijk levens te redden", aldus BVNL-Statenlid Eric de Bie, die de petitie is gestart om de vangrail alsnog in de bocht van het knooppunt Empel aan te brengen.

Het BVNL-Statenlid wijst op het feit dat minister Harbers van Infrastructuur heeft gesteld dat de vangrail er wel zou komen als de weg nu aangelegd zou worden. "Het niet plaatsen van een vangrail is vragen om nieuwe slachtoffers en dat is onacceptabel", aldus De Bie, die hoopt dat een massaal ondertekende petitie er alsnog toe zal leiden dat er een vangrail komt. "Het voorkomen van ongelukken zou toch een topprioriteit moeten zijn."

Sanne uit Den Bosch en Hebe uit Vught kwamen in oktober om het leven toen hun auto van de weg raakte en in het water terechtkwam. Op de plek waar ze de berm inreden, is de vangrail niet doorgetrokken.