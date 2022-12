Politieke partijen komen op voor Bosschenaren met latrelatie die meer uren willen parkeren

Bosschenaren met een latrelatie verdienen dertig extra uren per kwartaal zodat zij hun bezoekers vaker gratis kunnen laten parkeren in hun straat, vinden vijf oppositiepartijen. Met dit voorstel komen zij dinsdagavond in de Bossche raadsvergadering. Nu kunnen lat'ers net als iedereen hun bezoekers maximaal 100 uur per maand laten parkeren.