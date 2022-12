Aanrijding op rotonde, fietsster naar het ziekenhuis

Op de rotonde van de Klokkenlaan en de Sint Teunislaan in Den Bosch is een elektrische driewieler aangereden door een auto. De vrouw die op de driewieler reed raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Veel omstanders bekommerden zich om het slachtoffer na de aanrijding. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

