Traumahelikopter na landing in Bossche binnenstad weer snel weg, met hulp van brandweer

Bij de Bossche Wilheminabrug, vlakbij het station, is rond 12.45 uur een traumahelikopter geland. De brug en Stationsweg zijn afgesloten. Dat heeft te maken met een man die onwel is geworden in een pand aan de nabij gelegen Havensingel.

Brandweerlieden hebben het slachtoffer met een ladderwagen en brancard uit het pand naar buiten getild. De man werd uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter vertrok rond 13.15 uur, onverrichterzake. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen