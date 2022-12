Mogelijk minder bomen plat langs N65: 'Kies voor vluchthavens'

Dat was de strekking van de motie die vorige week tijdens de raadsvergadering werd ingediend door Gemeentebelangen en Progressief Liberaal Vught. "De ecorail om bomen te besparen, gaat misschien niet lukken maar GB laat zich niet zo maar uit het veld slaan", aldus Bregje Peijnenburg aan het einde van de gemeenteraad. "We hebben verder onderzoek verricht en komen daarom nu met iets wat misschien wel gaat lukken."

De motie 'vreemd aan de orde van de dag' verzoekt het college van burgemeester en wethouders, in samenspraak met RWS en de provincie, in kaart te brengen hoeveel bomen kunnen blijven staan als RWS de eis om 1,70 half-verharding naast de N65 loslaat en daarvoor in de plaats om de circa 500 meter een vluchthaven realiseert, waardoor alleen ter plaatse van de vluchthavens bomen moeten worden gekapt. "Als ik over de N65 rijd, doet het pijn aan mijn hart dat al die bomen gaan verdwijnen", aldus Joris Vrensen (PLV), mede-indiener van de motie.

Wethouder Mark du Maine complimenteerde GB met de volhardende wijze waarop de partij zoekt naar oplossingen om bomen te sparen. "We bevinden ons op een schaakbord met enerzijds de verkeersveiligheid en anderzijds het behoud van waardevolle bomen maar ik wil best een poging ondernemen. We wachten toch nog op de uitspraak van de Raad van State. Als we bomen kunnen sparen, zouden we wel heel dom zijn om dat niet te doen."