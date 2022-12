Auto slaat acht keer over de kop op A2: ‘Engeltjes zijn wel opgebruikt’

Een automobilist is zondagmiddag op de A2 bij Den Bosch van de weg geraakt en volgens getuigen acht keer over de kop geslagen. Dat deelt een wijkagent op Twitter. De bestuurder hield lichte verwondingen aan het ongeluk over, maar hij testte wel positief op drugsgebruik.

De auto slingerde volgens andere weggebruikers rond 14.10 uur flink over de weg, waarna het misging bij de afslag naar Veghel. Door het ongeluk is de wagen zwaar beschadigd. Volgens de wijkagent kwam de bestuurder zelf dan ook goed weg: 'Gelukkig had hij wel zijn gordel om. Zijn engeltjes zijn wel opgebruikt.' Door de positieve drugstest is de man door de politie aangemerkt als verdachte. Een bloedtest moet uitwijzen hoeveel drugs de bestuurder precies had gebruikt voor de gevaarlijke autorit. Verder reed de bestuurder ook zonder een geldig rijbewijs. Wat voor gevolgen de rit onder invloed voor de autorijder heeft, is nog niet duidelijk. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen