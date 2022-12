Burgemeester: extra agenten in buurt Den Bosch waar explosief bij woning ontplofte

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch gaat de komende dagen extra agenten en surveillanten inzetten in de buurt waar vrijdagnacht een explosief afging. Dat schrijft de burgemeester in een brief aan buurtbewoners. Het is de derde ontploffing in Den Bosch in tien dagen tijd.

Bij een woning aan de Zirkoon in Den Bosch ging vrijdagnacht een explosief af. Daardoor werd de voordeur van het huis verwoest. Een woning in de buurt liep glasschade op en ook raakten twee auto's beschadigd. Er raakte niemand gewond bij de ontploffing. 'De explosie was goed te horen. Ik kan me voorstellen dat u geschrokken bent van deze ingrijpende gebeurtenis. Iedereen wil veilig kunnen wonen en werken. Een criminele daad als deze past niet in dat beeld en wil niemand', schrijft hij in de brief. Buurtbewoners die ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij sociaal werk Farent, woningcorporatie Zayaz, politie en gemeente. Afgeschoten patronen van een vuurwapen Deze zaterdagochtend lagen scherven op straat en de politie bewaakte de woning, omdat de voordeur met glas en al aan diggelen lag. Recht voor de woning werden afgeschoten patronen van een vuurwapen gevonden. De politie zette de straat met lint af om onderzoek te doen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar twee andere explosies in de afgelopen tien dagen in Den Bosch. Omwonenden reageerden zaterdag op de explosie: "We zagen nog iemand wegrennen. Ik twijfelde geen moment en belde 112. [...] Ik dacht zelfs dat er in de woning brand was. Er hing heel veel rook en met dat licht bij de voordeur, leek het net of er brand was." Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

