Hardleerse bestuurder pakt bij Den Bosch achtste boete voor hetzelfde vergrijp

De politie heeft woensdag tijdens de avondspits een man op de bon geslingerd die een file inhaalde over de vluchtstrook. Dit deed hij ook nog eens met zijn telefoon in zijn handen. Het was niet zijn eerste boete voor dit vergrijp.

De hardleerse automobilist pakte namelijk al zijn achtste boete in drie jaar tijd voor het rijden met zijn telefoon in zijn handen. Vandaag de dag is de geldboete voor dit vergrijp 350 euro. Dit keer kwam daar een prent voor het inhalen van de file bij. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

