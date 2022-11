Dertig auto's in beslag genomen, negen panden doorzocht en twee mannen aangehouden

Twee mannen uit Den Bosch (31) en Boxtel (32) zijn maandag aangehouden omdat zij een illegaal lachgasbedrijf zouden runnen. De politie doorzocht verder negen panden, nam zo'n dertig auto's in en legde beslag op drie woningen, een 'grote som contant geld' en meerder bankrekeningen.

Een van de doorzochte panden is een bedrijfspand waar vorig jaar al een grote partij lachgascilinders werd gevonden in een verborgen ruimte. Burgemeester Jack Mikkers liet de locatie direct sluiten, de gemeente sprak van een 'lachgasvulstation'.

De handel in en het bezitten van lachgas is pas vanaf 1 januari 2023 verboden, maar zonder de juiste vergunningen mag je lachgas niet van grote in kleine cilinders stoppen, voor de verkoop aan gebruikers.

Dat is echter precies wat het tweetal deed. Het crimineel verdiende geld zou volgens onderzoek van de politie worden witgewassen door het te investeren in een autoverhuurbedrijf. Het volledige wagenpark van deze zaak is in beslag genomen: in totaal zo'n dertig auto's.

Volgens financieel specialisten van de politie zou het duo zich in de jaren 2018 tot en met 2021 met bovenstaande hebben beziggehouden. De mannen zitten nog vast voor verder onderzoek en verhoor.

Naast het bedrijfspand en het autoverhuurpand werden ook onder meer de woningen van de mannen uit Boxtel en Den Bosch doorzocht. Op drie woningen is beslag gelegd, net als op diverse bankrekeningen en een grote som contant geld. "Het afpakken van crimineel verdiend geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen ondermijnende criminaliteit", legt de politie uit.

Het bezit en de verkoop van lachgas is vanaf 1 januari verboden. Vanaf dan staat de drug op een lijst met verboden middelen, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Je mag het middel wel gebruiken voor 'toevoeging aan voedingsmiddelen'. Het gas wordt veel gebruikt in de slagroomspuit.

Lachgas heeft de afgelopen jaren veelvuldig voor (ernstige) verkeersongelukken gezorgd in Brabant en Nederland. Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) leidt lachgasgebruik tot 'enorme gezondheidsrisico's'. "Daarnaast is ook de veiligheid van niet-gebruikers in het geding. We hebben vaak genoeg berichten in het nieuws gezien dat er vreselijke ongelukken zijn gebeurd door weggebruikers die lachgas gebruikten."