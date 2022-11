Huurdersclub houdt informatiemarkt in Helftheuvel over energiearmoede

De huurdersclub krijgt signalen van mensen die in de problemen komen doordat de energierekening omhoog schiet. Ook de prijs van bijvoorbeeld boodschappen stijgt momenteel hard. Veel mensen vinden het lastig om daarmee om te gaan. "Veel mensen kunnen wel wat hulp gebruiken, met name bij mensen die in slecht geïsoleerde huizen wonen", zegt SHP-voorzitter Diny Peters.