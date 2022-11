Advocaat beheerder Sint-Cathrien: 'Anti-krakers maken misbruik van de situatie'

De anti-krakers hadden het kort geding aangespannen. Volgens het contract met Monoma moeten ze een bedrag van 250 euro per dag betalen, als ze na deze week nog in de pastorie verblijven. Dat hangt volgens advocaat Prins van de bewoners als een 'zwaard van Damocles' boven hun hoofden. Pas als de boete van tafel gaat, kunnen ze in alle rust naar een nieuwe rechtszaak toewerken. Daarin zou duidelijk worden dat ze recht hebben op huurbescherming.

Advocaat Hoogstraten van Monoma vermoedt dat de bewoners langer voor een bodemprijs in het pastoriepand in de Bossche binnenstad willen wonen. Antikraak is volgens hem een branche waarbij de voordelen van het wonen in de stad en de lage prijs opwegen tegen de onzekerheid. "Als de bewoners een huurovereenkomst hadden willen sluiten, hadden ze dat gewoon moeten doen. Wel zijn er dan heel andere tarieven te betalen''.