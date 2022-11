FC Den Bosch haakt af in periodestrijd met thuisnederlaag tegen VVV

Het was aanhaken of afhaken voor FC Den Bosch zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Het werd het laatste, zowel in de strijd om de tweede periodetitel als bij het linkerrijtje van de ranglijst.

Met de 0-2-nederlaag tegen de Limburgers zakt FC Den Bosch naar de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie en raakt de kopgroep in de tweede periode uit beeld.

Teun van Grunsven bleek zaterdag niet te kunnen spelen bij FC Den Bosch. De centrumverdediger had last van een kneuzing aan zijn voet. Daar stond tegenover dat Victor van den Bogert, die maandag in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax (4-4-gelijkspel) nog ontbrak, terugkeerde in het elftal. Samen met Stan Maas vormde hij het centrum van de defensie van FC Den Bosch.

Uit de eerste kans van de wedstrijd was het meteen raak voor VVV. Daan Huisman maakte de bal handig vrij binnen de zestien en schoot de 0-1 binnen.

FC Den Bosch had het lastig tegen de Limburgers, maar Wouter van der Steen voorkwam de 0-2 bij pogingen van Sven Braken, Carl Johansson en Richard Sedlacek.

Aan de andere kant waren er mogelijkheden voor Anass Ahannach en Joey Konings, maar echt dichtbij de 1-1 kwam FC Den Bosch voor rust niet. De thuisclub claimde een penalty toen een gesmoord schot van Faris Hammouti tegen een VVV-hand leek te komen, maar daar wilde scheidsrechter Richard Martens niets van weten.

Na rust werden de kansen voor FC Den Bosch groter. Ahannach haalde uit van de rand van de zestien, maar VVV-doelman Ennio van der Gouw tikt de bal over. Acht minuten later legde Hammouti de bal op het hoofd van Konings, maar de Bossche topscorer kopte naast.

De Gier greep in en bracht met Evan Patoulidis nieuwe aanvallende impulsen in het elftal. Linksback Nick de Groot ging voor hem naar de kant en FC Den Bosch schakelde over naar een 4-4-2-formatie met Joey Konings en Nikolaj Möller samen voorin. Het viermans middenveld werd gevormd door Danny Verbeek, Hammouti, Ahannach en Patoulidis. In de laatste lijn stonden Rik Mulders, Van den Bogert, Steven van der Heijden en Stan Maas.

Hopen op resultaat

Uit een hoekschop van Verbeek kopte Maas bijna de 1-1 binnen, maar zijn inzet werd van de lijn gekopt. Aan de andere kant kreeg Braken een grote kans op de 0-2, maar hij schoot in het zijnet. FC Den Bosch ontsnapte bij een paar hachelijke momenten voor de eigen goal en mocht lang blijven hopen op een resultaat.

Bij een duikeling van Patoulidis in de zestien wilde de thuisclub opnieuw een penalty, maar wederom wuifde Martens de claim weg. Negen minuten voor tijd maakte Braken uit een hoekschop de 0-2 voor VVV. Dat was de beslissing in de wedstrijd, waarin FC Den Bosch voor het eerst sinds 26 augustus (2-0-verlies bij Almere City) niet tot scoren kwam.

FC Den Bosch - VVV Venlo 0-2 (0-1). 3. Huisman 0-1, 81. Braken 0-2.

Scheidsrechter: Martens

Gele kaarten: geen

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Maas, De Groot (59. Patoulidis); Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek, Möller, Konings (82. Cordoba).