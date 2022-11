Auto rijdt zandkuil in en blijft op heuvel steken in Cromvoirt, gewonde vrouw bevrijd

Een automobiliste is vrijdagmiddag in Cromvoirt van de weg geraakt en met haar auto een zandkuil in gereden. Haar voertuig kwam op een heuvel met zand langs de Deutersestraat tot stilstand. De vrouw raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw reed rond 12.15 uur van de weg af, waarna haar auto na de duikeling bovenop de zandberg bleef steken. Omdat de wagen ieder moment achterwaarts terug de kuil in kon rijden, werd de brandweer ingeschakeld om de automobiliste veilig uit de auto te halen. Een bergingsbedrijf heeft de auto van de heuvel getakeld. Tijdens die werkzaamheden was de Deutersestraat afgesloten. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

