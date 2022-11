Politie dreigt herkenbare beelden te publiceren van relschoppers FC Den Bosch–TOP Oss

Supporters die op zaterdag 17 september meededen aan de rellen na de wedstrijd FC Den Bosch tegen TOP Oss in het stadion in Den Bosch, kunnen zich tot en met vrijdag 2 december melden bij de politie. Wie dat dan nog niet gedaan heeft, loopt het risico herkenbaar in beeld gebracht te worden.

In overleg met de officier van justitie heeft de politie voorlopig nog onherkenbare beelden gepubliceerd met de daders, maar wie zich niet meldt, wordt alsnog herkenbaar gemaakt. Volgens de politie was er sprake van een 'agressieve en dreigende situatie', meerdere mensen raakten tijdens de rellen gewond. Het geweld richtte zich vooral tegen stewards, agenten en de ME. 'Een van de stewards werd mishandeld en liep een hoofdwond op en de ME werd bekogeld met stenen en fakkels', meldt de politie. Verder raakten twee agenten lichtgewond. Ook vonden er meerdere vernielingen plaats. Verdachten die zich pas melden na publicatie van de herkenbare beelden, worden op een later moment aangehouden, aldus de politie. Geen supporters meer TOP Oss voelde zich na de rellen genoodzaakt om een statement naar buiten te brengen. In nauw overleg met gemeente, politie en het OM besloten de clubs om de komende drie jaar geen supporters meer toe te laten bij derby's tussen FC Den Bosch en TOP Oss. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

