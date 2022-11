Vijftig extra was toch niet genoeg: NS plaatst nog eens honderd deelfietsen in Den Bosch

Er stonden de afgelopen weken zo'n driehonderd fietsen in de ondergrondse fietsenstalling. "Maar we moesten toch nog te vaak 'nee' verkopen", aldus een woordvoerder van de NS. Om er nu zeker van te zijn dat er écht genoeg zijn, komen er deze week nog honderd extra bij. "Zo komt de teller op vierhonderd staan."

Op deze manier rijden er in minstens zevenhonderd deelfietsen in Den Bosch rond, want er zijn nog tweehonderd deelfietsen van GO Sharing en honderd Bravo-fietsen van Arriva.