Intocht van Sinterklaas met 100 pieten in Den Bosch: Strooien met glutenvrije pepernoten

Met een koets rijdt Sinterklaas vanaf de Sint Janssingel via de Visstraat, Hooge Steenweg en de Markt naar het stadhuis. Het is een flinke stoet. Want behalve springpieten, steltlooppieten en motorpieten zijn er ook muzikale pieten. Verder rijdt er een pietenexpress en zijn er pieten die hun kunsten vertonen op eenwielers. Bloemenmeisjes delen bloemen uit en er zijn pieten die glutenvrije pepernoten uitdelen.

Volgens een woordvoerder van het Sinterklaas comité is de ontvangst vergelijkbaar met 2018. "We gaan kijken of we het volgend jaar met vernieuwingen nog aantrekkelijker kunnen maken", aldus de woordvoerder.