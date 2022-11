Den Bosch krijgt (weer) ruim een half miljoen euro om flexwoningen te plaatsen

Den Bosch krijgt ruim vijf ton van de overheid om snel aan de slag te gaan met flexwoningen in Maaspoort. Voor project Flexwonen Belgeren in de wijk moeten in 2023 44 tijdelijke woningen uit de grond gestampt worden.

Woningcorporatie BrabantWonen bouwt de woningen in de wijk en verhuren die aan woningzoekenden voor maximaal tien jaar. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels begonnen. Als het aan de gemeente Den Bosch ligt, dan komt er binnenkort weer een bijdrage uit het Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van het rijk. De gemeente heeft namelijk subsidie aangevraagd voor het project Stek in de Groote Wielen. Daar gaat het om tweehonderd flexwoningen verdeeld over twaalf erven. Het is niet de eerste keer dat de gemeente voor deze twee projecten een financiële bijdrage ontvangen. In januari van dit jaar kreeg het 585.000 euro voor de twee projecten, al ging het toen om in totaal 117 woningen. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

