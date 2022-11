FC Den Bosch knokt zich terug in sensationeel duel met Jong Ajax

FC Den Bosch leek maandagavond op Sportpark De Toekomst dood en begraven: 2-0 achter, 3-1 achter en 4-2 achter op bezoek bij Jong Ajax. Maar de ploeg van trainer Jack De Gier toonde een enorme portie veerkracht en vocht zich toch nog naar een punt: 4-4.

FC Den Bosch moest het in Amsterdam stellen zonder Victor van den Bogert. De centrumverdediger, in de vorige wedstrijd (2-1-winst op De Graafschap) nog de uitblinker, bleef door een lichte blessure aan de kant. De weer fitte Teun van Grunsven was zijn vervanger.

Naast hem stond Stan Maas, die tegen De Graafschap nog prima voor de dag kwam op die positie, maar het nu met name in de eerste helft lastig had. In de zestiende minuut liet hij zich aftroeven door Christian Rasmussen die de 1-0 voor Jong Ajax binnenschoot. Even later verspeelde Maas opnieuw de bal, maar voorkwam Wouter van der Steen met een prima redding een doelpunt van Kik Pierie. Jong Ajax bleef de baas en FC Den Bosch ontsnapte opnieuw toen Sontje Hansen op de paal schoot.

In de 35ste minuut werd het dan toch 2-0 door een geplaatst afstandsschot van Kian Fitz-Jim. Nog voor rust kwam FC Den Bosch terug in de wedstrijd. Nick de Groot legde de bal vanaf de achterlijn terug en Arsenal-huurling Nikolaj Möller schoot zijn eerste competitietreffer van het seizoen binnen: 2-1.

Sensationele tweede helft

In het eerste kwartier na rust regende het doelpunten. Eerst kwam Jong Ajax op 3-1 door een afstandsschot van Silvano Vos, maar twee minuten later was het alweer 3-2 toen Van Grunsven na een fraaie een-twee met Danny Verbeek via de binnenkant van de paal raak schoot. De tweede treffer van Rasmussen van de avond betekende zes minuten daarna de 4-2 voor Jong Ajax.

Maar daarmee was het spektakel op De Toekomst nog niet ten einde. In het laatste kwartier van de wedstrijd kwam FC Den Bosch door een eigen doelpunt van Ajax-verdediger Olivier Aertssen en de tweede goal van de avond van Möller helemaal langszij. De ploeg van De Gier rook bloed en kreeg kansen op de winnende treffer, terwijl aan de andere kant ook Jong Ajax nog een paar keer gevaarlijk was. Maar het bleef bij 4-4, het eerste gelijkspel van FC Den Bosch in dit seizoen.

Jong Ajax - FC Den Bosch 4-4 (2-1). 16. Rasmussen 1-0, 35. Fitz-Jim 2-0, 41. Möller 2-1, 50. Vos 3-1, 52. Van Grunsven 3-2, 58. Rasmussen 4-2, 77. Aertssen (eigen doel) 4-3, 83. Möller 4-4.

Scheidsrechter: Hensgens

Gele kaarten: Hansen en Regeer (beiden Jong Ajax), Verbeek (FC Den Bosch).

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (88. Van Hedel), Van Grunsven, Maas, De Groot (81. Cordoba); Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek (72 .Patoulidis), Möller, Konings.