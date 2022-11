Scooterrijder belandt in het water langs dijk N279

Een scooterrijder is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op een industrieterrein langs de N279 in Den Bosch. De man reed vermoedelijk rechtdoor op het fietspad en viel daarbij van de dijk het water in. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en werd met spoed met een ambulance naar het Elisabethziekenhuis in Tilburg gebracht.

Rond 20.00 uur ging het mis op het industrieterrein langs de N279, ter hoogte van De Tweeling. De scooterrijder reed vermoedelijk rechtdoor op het fietspad en gleed de dijk af. Onderaan de dijk viel hij en belandde in het water. Eerste hulp Een voorbijganger zag de man in het water liggen. Hij belde het alarmnummer en bood eerste hulp. Een ambulance en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Nog voordat de traumahelikopter in de buurt was, vertrok de ambulance met het slachtoffer richting het ziekenhuis. Onderweg stopte de ambulance op de N65 bij Vught waar de traumahelikopter was geland. Daar stapte een trauma-arts de ambulance in. Het is niet duidelijk waardoor de scooterrijder van de weg raakte. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

