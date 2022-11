Jongen beroofd onder dreiging van mes op 11-11

De jongen was rond 20.30 uur klaar met feesten en besloot vanuit de Sint Janssingel naar het Bolwerk te lopen om zijn fiets te halen en te vertrekken. Onderweg kwam hij een groepje jongens tegen. Een aantal van hen sprak de zeventienjarige aan en vroegen om zijn spullen, maar hij liep verder.

Twee jongens van de groep hielden hem vervolgens tegen, waarbij iemand een mes toonde aan het slachtoffer. De jongen besefte op dat moment dat het serieus was en hij gaf zijn spullen. Volgens de politie is de dader met het mes op een gele scooter gestapt en vertrokken. Bij hem zat iemand achterop. Een andere jongen van de groep vertrok op een andere scooter met een windscherm. De rest van de groep vluchtte op de fiets via de Buitenhaven.