Auto brandt volledig uit in Rosmalen, vermoedelijk sprake van brandstichting

Een auto aan de Luyckershofke in Rosmalen is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand.

De brandweer werd rond 1.15 uur gealarmeerd. Toen zij arriveerde stond de wagen al in lichterlaaie. Hoewel de brand snel onder controle was, konden de brandweerlieden niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Ook de boom waar de auto onder geparkeerd stond raakte beschadigd. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Een bergingsbedrijf heeft de wagen meegenomen. Den Bosch Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen