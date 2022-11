Gewapende overval op Albert Heijn in Den Bosch voor geld en sigaretten

De overval gebeurde kort na openingstijd, rond 8.20 uur, bij het serviceloket. De dader ging er met geld en sigaretten vandoor. De medewerkster die is bedreigd, is erg overstuur, aldus de bedrijfsleider. "Mijn eerste zorg gaat om haar en andere collega's." Kort na de overval was er helemaal niets meer van te zien in de Bossche supermarkt.