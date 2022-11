Speciale opvang op de Parade voor jongeren die door drank en/of drugs in de problemen komen

Tijdens carnaval in 2019 werden de eerste ervaringen opgedaan met deze aanpak. Een woordvoeder van de EHBO vertelde in het Brabants Dagblad dat er 40 jongeren werden behandeld.

Afgelopen carnaval waren er volgens de EHBO nauwelijks minderjarigen onder invloed van drank en/of drugs opgevangen in de EHBO-keet. Dat is verrassend. Want er werd juist rekening mee gehouden dat meer jongeren in de problemen zouden komen door 'middelen' doordat zij door de coronasluiting van de horeca minder gewend zouden zijn dan gebruikelijk.