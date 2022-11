Het duel tussen FC Den Bosch en FC Eindhoven is door de KNVB verzet. De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op vrijdag 13 januari, maar zal nu gespeeld worden op maandag 16 januari.

FC Den Bosch wist zich tijdens de eerste bekerronde te plaatsen voor de tweede ronde. Door een overwinning op de amateurs van GVVV (1-3) zat de Bossche club een paar weken geleden bij de loting voor de volgende ronde. Uit die loting kwam Ajax als tegenstander naar voren. De Amsterdammers komen op woensdag 11 januari naar Stadion De Vliert. Mede daardoor is besloten om de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd met FC Eindhoven te verzetten.

FC Den Bosch staat op dit moment vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond neemt de ploeg van Jack de Gier het op tegen De Graafschap. Vorige week was Den Bosch in eigen huis nog te sterk voor NAC (3-2).