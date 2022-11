Kunstenaars met een eigen ruimte die voortaan een kamer gaan delen. Dat is een van de plannen van de Bossche cultuursector om de energiecrisis het hoofd te bieden.

Ook andere maatregelen worden onderzocht. "Infrarood gebruiken om zalen te verwarmen, sommige evenementen buiten organiseren of samen energie krijgen door een eigen windmolen", zegt Nan van Schendel van het Bossche cultuuroverleg DOCIS.

Zo'n vijftig afgevaardigden van de Bossche cultuursector ontmoetten elkaar deze week in Huis73 om te overleggen. Eerder spraken ze in het Brabants Dagblad hun zorgen uit over de enorme kostenstijging die ze volgend jaar voor hun kiezen krijgen. Zo verwachten Huis73 en het Design Museum respectievelijk twee en drie ton meer te gaan betalen.

Ook aanwezig was wethouder Mike van der Geld (financiën en cultuur). Hij hoorde 'goede ideeën' over hoe de cultuur de energiecrisis doorkomt. De rol van de gemeente is volgens hem ondersteunend. Zo onderzoekt de gemeente Den Bosch zoekt momenteel uit of instellingen aanspraak maken op extra hulp vanuit Den Haag.

Mocht er extra hulp nodig zijn, dan belooft Van der Geld dat het stadhuis overweegt om financieel bij te springen. "Daar heb ik nog geen potje voor, maar we kunnen er altijd over praten. Wel steek ik dan het liefst ons geld in zaken die langdurig meegaan."

Warm zitten

Van Schendel doet een opvallende mededeling. Voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen en thuis in de kou zitten, zegt Van Schendel dat ze bij Huis73 overdag terecht kunnen. "We hebben meer dan voldoende plek."