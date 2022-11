FC Den Bosch moet het vrijdag in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap stellen zonder Teun van Grunsven en Dino Halilovic. Het tweetal is nog niet hersteld van hun blessures.

Van Grunsven liep vorige week in het gewonnen thuisduel met NAC (3-2) een kneuzing aan zijn voet op. De centrumverdediger hoopt dat hij over anderhalve week in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax weer inzetbaar is.

Halilovic viel vorige week in aanloop naar het treffen met NAC uit met klachten aan zijn kuit. Gisterochtend ontbrak hij nog steeds op het trainingsveld. Nick de Groot, Stan Maas en Rik Mulders keren wel terug uit de ziekenboeg.

Met De Graafschap treft FC Den Bosch een tegenstander die slecht aan het seizoen begon, maar de laatste weken beter op dreef is. Uit de laatste zes competitieduels haalden de Achterhoekers tien punten.

FC Den Bosch beleeft tot dusver een soortgelijk seizoen. De oogst van de ploeg van trainer Jack de Gier uit de laatste zes wedstrijden bedraagt twaalf punten. Op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie hebben beide teams vijftien punten uit dertien wedstrijden. De Graafschap staat daarmee veertiende, FC Den Bosch vijftiende. Het doelsaldo van de Achterhoekers is net iets beter: -2 tegenover -4 voor FC Den Bosch.

Periodetopper

Interessanter is de stand in de tweede periode. De Graafschap staat daarin eerste met zeven punten uit drie duels. FC Den Bosch is met een punt minder de nummer vier. Hoewel het nog vroeg in de periode is, maakt dit het duel van vrijdagavond tot een soort periodetopper.

Voor De Gier is de insteek voor vrijdagavond duidelijk. "In eigen huis, met ons eigen publiek, gaan wij weer vol voor de overwinning. Net zoals vorige week tegen NAC", kondigt hij aan. Tegen NAC speelde FC Den Bosch vijf kwartier lang prima voetbal, maar werd het ondanks een aanvankelijke 3-0-voorsprong met twee tegentreffers in de slotfase toch nog penibel. "Dat zie je altijd in voetbal", zegt De Gier. "Als in zo'n wedstrijd die 3-1 dan valt, kantelt de wedstrijd. Vooral omdat het ook nog eens 3-2 werd. Maar we hebben het prima gedaan om de winst toch nog over de streep te trekken."

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Ryan, Maas; Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek, Möller, Konings.