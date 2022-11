Voor het eerst doet het Vicki Brownhuis in Den Bosch mee aan de internationale Giving Tuesday, dit jaar op 29 november. Het hoopt daarmee geld op te halen voor zijn werk voor mensen met kanker en hun naasten.

Giving Tuesday is een initiatief dat een jaar of acht geleden in de VS is ontstaan als reactie op Black Friday en Cyber Monday, dagen dat Amerikanen massaal aan het inkopen slaan. Op Giving Tuesday staat juist het delen centraal, het goed doen en het ondersteunen van maatschappelijke doelen en maatschappelijke organisaties.

Bekende Bosschenaren

Deze dag krijgt ook steeds meer grond in Nederland. "Een aantal vergelijkbare huizen als de onze hebben er voorgaande jaren al aan meegedaan", zegt directeur Jacqueline Crooijmans van het Vicki Brownhuis. Het Vicki Brownhuis organiseert nu een zogenoemde lock-up; daarbij worden verschillende (bekende) Bosschenaren benaderd om een deel van de dag hun contacten en netwerk aan te spreken. Het doel is dat deze enthousiast worden gemaakt om het Vicki Brownhuis financieel te ondersteunen. De bellers worden uitgenodigd om tussen 09.30 en 14.00 uur hun privé of zakelijk netwerk te benaderen om het huis te sponsoren.

Het Vicki Brownhuis biedt al meer dan dertig jaar psychosociale ondersteuning aan mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben. Het biedt een luisterend oor, lotgenotencontact, informatie en ontspannende activiteiten.

Geen structurele inkomsten

"Wij zijn er voor alles waarvoor de formele medische zorg geen ruimte heeft", zegt Crooijmans. Structurele inkomsten kent het centrum niet of nauwelijks. Het is vooral afhankelijk van subsidies, fondsen en sponsoracties. Medewerkers van het huis benaderen deze dagen mensen in stad en omgeving om mee te doen aan de belactie. Deelnemers worden uitgebreid voorbereid. Ook hoeft niet iedereen het volledige dagdeel mee te doen.

"Wij gaan ook wat terugdoen", benadrukt de directeur. "Sponsors kunnen van onze diensten gebruikmaken voor medewerkers, naasten en nabestaanden van de bellers en sponsors. Bovendien stelt het huis begeleiding en deskundigheid beschikbaar aan werknemers die te maken hebben met kanker."