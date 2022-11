Het ene kindje van de eerder dit jaar overleden horecaman Paul Leeyen, 't paultje aan de Lepelstraat in Den Bosch, heeft al een tijd een nieuwe eigenaar. Maar nu kunnen ook mensen zich melden voor zijn andere zaak: het pand waarin pub Thornbridge zat aan de Koninginnenlaan.

Thornbridge is sinds begin april gesloten en of de zaak onder die naam opengaat is ook nog maar de vraag. In ieder geval: voor 55.000 euro kun je de inventaris overkopen en de huurprijs is drieduizend euro in de maand. Met ruim 75 vierkante meter aan (eet)café, 45 zitplaatsen en een ruime keuken moet je volgens horecamakelaar Hormax een ‘prachtige formule’ kunnen draaien.

Een meevaller voor de nieuwe eigenaar is dat het aanwezige interieur in nieuwstaat verkeert en door de vele tapzuilen kunnen er ook veel biersoorten worden getapt. ‘Ligt jouw toekomst in de horeca en heb je een passie voor bier, dan is dit een prachtige plek om jouw droom te verwezenlijken’, concludeert Hormax.

Zoals eerder gememoreerd is 't paultje aan de Lepelstraat al een tijdje geleden overgenomen. Bart Brugman, de voormalig rechterhand van Leeyen in dat proeflokaal, zwaait er nu de scepter alc ‘co-partner’ van buurman Chris Verwoerd van Bar35 en een foto van Leeyen hangt in de hoek boven de bar.