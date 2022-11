Te vaak grepen treinreizigers mis in de ondergrondse fietsenstalling bij het pakken van een ov-fiets. De tweewielers waren vaak niet voorradig en dat zorgde weer voor frustraties. Maar dinsdag werd er een nieuwe batterij aan ov-fietsen afgeleverd op het station en moeten die problemen verleden tijd zijn.

Te vaak grepen treinreizigers mis in de ondergrondse fietsenstalling bij het pakken van een ov-fiets. De tweewielers waren vaak niet voorradig en dat zorgde weer voor frustraties. Maar dinsdag werd er een nieuwe batterij aan ov-fietsen afgeleverd op het station en moeten die problemen verleden tijd zijn.

Een vrachtwagen vol met ov-fietsen kwam dinsdagmiddag via het busstation bij het Stationsplein. De fietsen werden met twee tegelijk naar de ondergrondse fietsenstalling gebracht. In totaal bleken het vijftig stuks te zijn. "We hebben er nu driehonderd", aldus een NS-woordvoerder.

Dat zouden er genoeg moeten zijn en dat moet wat frustratie wegnemen. "Vooral op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend is het druk. Dan zijn alle ov-fietsen om half tien 's ochtends al weg", vertelde fietsenstallingmedewerker Leon Sanders halverwege oktober nog.