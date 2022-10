Sportverenigingen in de regio Den Bosch die hun energierekening niet meer kunnen betalen, kunnen rekenen op hulp. "Daar waar we van dienst kunnen zijn, trekken we graag samen op", zegt bijvoorbeeld een woordvoerder van de gemeente Den Bosch.

Sportverenigingen en sportscholen in deze regio hebben net als in de rest van het land grote zorgen over de extreem hoge energiekosten. Zo steeg de energierekening van Eclipse Gym in Hedel de afgelopen maanden van 450 euro naar 3500 euro per maand, meldde het Brabants Dagblad deze week. De gemeente Den Bosch helpt clubs onder meer met hulp bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Voor de komende vier jaar heeft het gemeentebestuur hier extra miljoenen voor opzij gelegd. "Sportclubs kunnen altijd contact opnemen met de gemeente om met elkaar te kijken waarmee zij geholpen zijn", aldus de zegsman. Volgens hem hebben Bossche clubs nog niet om 'acute hulp' gevraagd. De landelijke overheid heeft ook hulp toegezegd. Het NOC*NSF luidde eerder al de noodklok. Volgens deze sportkoepel dreigt sluiting van zwembaden, ijsbanen en sportcomplexen als het kabinet niet snel met geld over de brug komt.