Een automobiliste is zondagavond met haar auto tegen de vangrail gebotst op de A59 bij Den Bosch. De vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 19.50 uur op de snelweg in de richting van Vlijmen. Ter hoogte van de afslag Den Bosch-West ging het mis. De bestuurster wilde op het laatste moment de afslag nemen, maar raakte met haar wagen de vangrail.

Agenten die toevallig in de buurt reden, verleenden eerste hulp aan de automobiliste. Ook andere passanten stopten om te helpen. De bestuurster is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Uit een blaastest bleek dat de vrouw vermoedelijk onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Ze is daarom aangehouden.

Bij het ongeval waren zover bekend geen andere voertuigen betrokken. De auto moest worden weggetakeld. De vangrail werd zondagavond hersteld.