Drie mannen zorgden zaterdagavond voor een opvallend tafereel in winkelcentrum de Arena in Den Bosch. Ze probeerden een aantal winterjassen buit te maken door deze over elkaar aan te trekken.

Best bijzonder om dikke jassen aan te trekken met dit weer, laat een wijkagent weten via Instagram. Met behulp van een politiepaard kon de politie de drie verdachten even later aanhouden. De gestolen goederen zijn in beslag genomen. Voor het politiepaard was de achtervolging zo spannend, dat hij zijn plas niet langer op kon houden. Pal voor de deur van een woning deed hij zijn behoefte. Agenten hebben aangeboden de stoep en voordeur schoon te maken. Gelukkig kon de bewoner erom lachen.