Een dronken man zwalkte in de nacht van vrijdag op zaterdag over de vluchtstrook van de A2 bij Vught. Hij was de weg kwijtgeraakt. Dat meldt een wijkagent.

Agenten kwamen na een melding direct in actie en haalden de man van de A2. Volgens de wijkagent was hij de weg kwijt geraakt en bleek hij te veel alcohol gedronken te hebben. Nadat de man in veiligheid was gebracht, kreeg hij een bekeuring. De wijkagent bedankte de melders in een bericht op Twitter voor het doorgeven van de gevaarlijke situatie. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch