Politie en gemeente zijn vrijdagmiddag begonnen met een grootscheepse controle op het Bossche Kardinaal van Rossemplein. Net als midden juli word gebruikgemaakt van een mobiele camera met kentekenplaatherkenning. Een woordvoerder van de gemeente zei vorige keer al dat de controle goed was bevallen.

Dezelfde opzet zou ook worden toegepast in andere delen van de gemeente. Het is onduidelijk of dat inmiddels is gebeurd. Maar vrijdag werd de controle op dezelfde plaats uitgevoerd als in juli het geval was.

Ook dit keer werd een auto van handhaving bij de Zuid-Willemsvaart geparkeerd om opnames te maken met de mobiele camera. Kentekens waren ingevoerd van voertuigen waarvan de eigenaar heeft verzuimd gemeentelijke boetes te betalen. Het kan ook gaan om andere soorten achterstallige betalingen.

In de directe omgeving krijgen motoragenten via handhaving een verzoek om bestuurders naar het Kardinaal van Rossumplein te begeleiden. Ook bestuurders van andere voertuigen kunnen daar te maken krijgen met een drank- en drugscontrole.

Het is bij politie en gemeente bekend dat een aantal buurtbewoners al jarenlang klaagt over a-sociaal verkeersgedrag van automobilisten. Het gaat onder anderen om degenen die keer op keer een rondje rijden via de Zuid-Willemsvaart, Hinthamerstraat en St. Josephstraat. Zij veroorzaken gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld op de hoek Hinthamerstraat-St. Josephstraat waar automobilisten de bocht nemen met piepende banden. Maar deze controle is niet gericht op snelheidsovertreders.

Net als vorige keer zal de controle tot diep in de avond duren. Het is nog niet bekend wat de eerste resultaten zijn van de controle. "Ze hebben elkaar allang gewaarschuwd", aldus een vrouw die rond 18.00 uur ziet dat er al een tijdje geen auto's bij de controlepost rijden.

De Nieuwstraat is voorlopig afgesloten vanaf het Kardinaal van Rossemplein.