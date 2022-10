Voorbijgangers hebben donderdagavond een zwaargewonde vrouw aangetroffen ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Boslaan in Vught. Ze is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het incident gebeurde rond 22.15 uur. De voorbijgangers ontfermden zich over de vrouw totdat de hulpdiensten arriveerden. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw was al die tijd bij kennis. Naast de vrouw lag een fiets. Ze viel mogelijk tijdens het fietsen. De politie doet onderzoek. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch