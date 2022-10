Meerdere gevallen van vogelgriep zijn geconstateerd in Den Bosch. De gemeente adviseert woensdag honden aangelijnd te houden en uit de buurt te blijven van dode (water)vogels.

Vogelgriep is zeer besmettelijk en gevaarlijk voor pluimvee. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. De kans dat mensen besmet raken is klein. Mensen die er ziek van worden, hebben meestal alleen milde klachten.

Maar ook honden en katten zijn gevoelig. 'Zorg ervoor dat uw huisdier niet in contact komt met dode vogels. En laat ze niet in het water zwemmen', is het advies van de gemeente Den Bosch.

Besmetting met vogelgriep gebeurt door direct contact met besmette vogels, door het virus in te ademen of door het binnenkrijgen van vogelpoep. Mochten mensen dode dieren aantreffen, blijf daar dan uit de buurt.

Hobbyvogels

Voor mensen met hobbyvogels of -kippen geldt al langere tijd een landelijke ophokplicht door de vogelgriep. Laat de vogels niet vrij rondlopen en zorg voor een goede afrastering van het hok of de ren.

Hoe herken je vogelgriep?

Pluimvee of vogels worden na infectie snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot drie dagen. De eerste klachten zijn:

• algehele duidelijke sloomheid

• de dieren maken geen geluid meer

Vervolgens krijgen de dieren klachten zoals:

• ademhalingsproblemen

• diarree

• oogontstekingen