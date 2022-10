Een grote stroomstoring zorgt er dinsdagochtend voor dat 1284 mensen in Den Bosch zonder stroom zitten. De storing duurt naar verwachting tot het einde van de ochtend.

De storing begon rond 09.45 uur en treft zo'n 80 postcodes. Netbeheerder Enexis laat weten bezig te zijn met het oplossen van de storing. "Onze monteurs werken er hard aan om dit op te lossen. Sorry voor het ongemak!" Zo schrijft Enexis in een bericht.

Waardoor de storing ontstond, is nog niet bekend. Enexis is dat aan het onderzoeken. Naar verwachting is het probleem rond 11.45 uur opgelost.