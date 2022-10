Een automobilist is maandagavond in Den Bosch het water ingereden, waarschijnlijk nadat hij onwel werd. Uiteindelijk kwam de bestuurder in het kanaal bij de Haverleij op tijd bij bewustzijn en kon hij zelf uit de auto komen.

Omstanders trokken hem vervolgens uit het water. De hulpdiensten kwamen rond 19.15 uur naar woonwijk de Haverleij om de man te onderzoeken. Hij was de enige inzittende van de auto. Een bergingsbedrijf takelt de auto uit het water.